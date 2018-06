Moscova si Washingtonul discuta despre o posibila intalnire intre presedintii rus si american Vladimir Putin, respectiv Donald Trump, a declarat vineri pentru agentia de presa RIA Novosti o sursa diplomatica, tinand totusi sa sublinieze ca la ora actuala nu exista nicio intelegere concreta in acest sens, informeaza Reuters. 'Ne gandim la un summit prezidential si in discutiile cu partenerii americani aceasta tema apare. Dar nu exista nicio intelegere inca in aceasta privinta', a declarat interlocutorul RIA Novosti. Anterior, publicatia americana Wall Street Journal scria, citand un responsabil…