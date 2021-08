Moscova nu crede în lacrimi: Jurnalistă devastată că va trebui să părăsească Rusia Corespondentul BBC la Moscova, Sarah Rainsford, a declarat ca este devastata de faptul ca va fi expulzata dintr-o țara in care și-a petrecut aproape o treime din viața. Autoritațile ruse i-au transmis reporteriței ca trebuie sa paraseasca țar. Rainsford va trebui sa plece din Rusia la finalul lunii august, moment in care ii expira viza. Jurnalistei nu ii va fi reinnoita acreditarea. De ce nu mai e dorita jurnalista in Rusia? Pentru ca oficialii de la Moscova ii acuza pe oficialii de la Londra ca nu au acordat vize jurnalistilor rusi, potrivit Reuters . Rossiya-24 TV, televiziunea de stat din Rusia,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

