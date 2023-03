Stiri pe aceeasi tema

- Occidentul inarmeaza si sprijina Kievul si, prin urmare, este complice la "atacul" comis joi de presupusi "sabotori ucraineni" in regiunea rusa Briansk, la frontiera cu Ucraina, a denuntat vineri Ministerul rus de Externe intr-un comunicat postat pe pagina sa oficiala si citat de EFE, noteaza Agerpres.…

- Intr-un document publicat pe site-ul oficial, Ministerul de Externe de la Beijing a cerut reluarea discuțiilor de pace, incetarea sancțiunilor unilaterale și și-a subliniat opoziția fața de utilizarea armelor nucleare, scriu CNN și Kommersant.Intr-un moment in care Beijingul este supus presiunilor din…

- Site-urile pro-ruse eadaily.com și bloknot.ru au fost blocate de Serviciul de Informații și Securitate de la Chișinau pentru ca promovau informații ce incita la ura și razboi. Decizia este criticata de reprezentanții Ministerului rus de Externe, care solicita anularea interdicțiilor.

- Rusia s-a intrebat joi daca Suedia are ‘ceva de ascuns’ in legatura cu exploziile care au avariat gazoductele Nord Stream anul trecut, in timp ce a criticat Stockholmul pentru ca nu a impartasit informatii in cadrul investigatiilor in curs cu privire la aceste deflagratii, relateaza Reuters. Autoritatile…