- "Ministerul Afacerilor Externe confirma ca Federatia Rusa a declarat persona non grata pe adjunctul atașatului militar din cadrul Ambasadei Romaniei in Federatia Rusa, in reactie la declararea persona non grata de catre Romania, la 26 aprilie 2021, a domnului Alexey Grishaev, adjunctul atasatului militar…

- Ambasadorul Romaniei la Moscova, Cristian Istrate, cunoaste bine procedura masurilor reciproce de raspuns la pasii corespunzatori in relatia cu Moscova, a declarat luni purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, pentru agentia de presa oficiala TASS, comentand decizia Bucurestiului…

- Romania expulzeaza un oficial din Ambasada Rusiei la București, au anunțat oficialii Ministerului Afacerilor Externe (MAE), intr-un comunicat de presa. Alexey Grishaev, adjunct al atașatului militar in cadrul Ambasadei Federației Ruse, a fost declarat persona non grata pe teritoriul Romaniei pe motiv…

- Rusia a anuntat luni expulzarea unui diplomat italian ca represalii la ''actiuni neamicale si nejustificate'' ale Romei, care a expulzat la finalul lunii martie doi functionari rusi pentru un caz de spionaj, transmite AFP, preluata de Agerpres.Potrivit unui comunicat al Ministerului…

- Rusia va expulza un diplomat estonian ca represalii dupa ce Tallinul a declarat persona non grata un diplomat rus, a anuntat joi purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, citata de EFE, Interfax si RIA Novosti, potrivit Agerpres. 'L-am convocat pe ambasadorul Estoniei…