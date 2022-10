Stiri pe aceeasi tema

- Decizia Statelor Unite de a trimite ajutor miliar suplimentar Ucrainei reprezinta o amenințare pentru interesele Moscovei și crește riscul unei confruntari militare intre Rusia și Occident, a declarat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei la Washington, dupa anunțul SUA privind un nou pachet cu ajutoare…

- Ajutorul militar suplimentar in valoare de 625 de milioane de dolari pe care SUA au anunțat ca il vor trimite Ucrainei este o amenințare la adresa intereselor Rusiei și crește riscul unei confruntari cu Occidentul, avertizeaza ambasadorul Rusiei in SUA, Anatoli Antonov, citat de Reuters . „Percepem…

- Decizia Washingtonului de a trimite mai mult ajutor militar Ucrainei reprezinta o amenințare la adresa intereselor Moscovei și crește riscul unei ciocniri militare intre Rusia și Occident, a declarat Anatoli Antonov, ambasadorul Rusiei in Statele Unite ale Americii, transmite Reuters. „Percepem acest…

- Ucrainenii din orașul Melitopol, regiunea Zaporojie, care este sub ocupația rușilor, se tem ca vor fi chemați sub arme de Moscova, in urma unui referendum privind aderarea la Rusia, la care unii locuitori au fost forțați sa voteze sub amenințarea armelor, a declarat luni, 26 septembrie, primarul exilat…

- Joi, ministerul de Externe rus a afirmat ca, daca SUA vor decide sa livreze Kievului rachete cu raza mai lunga de actiune, vor incalca o ”linie rosie” si vor deveni ”parte directa la conflict”, transmite Reuters . In cadrul unui briefing de presa, purtatoarea de cuvant al lui Lavrov, Maria Zaharova,…

- Sancțiunile impuse Moscovei ii reduc treptat capacitatea de razboi, erodandu-i abilitațile logistice și tehnice. Rusia este conștienta de acest lucru și de aceea face eforturi pentru a avansa pe frontul din estul Ucrainei, scriu trei experți in economie intr-o analiza pentru revista Foreign Policy .…

- Ucraina a anuntat vineri seara ca a primit un prim transport de sisteme lansatoare de rachete multiple M270, care se adauga arsenalului de artilerie cu raza lunga furnizat deja de Occident, transmit Reuters si AFP. ''Primele MLRS M270 au sosit. Ele vor fi o buna companie pentru HIMARS pe campul de lupta'',…

- Uniunea Europeana pregatește un al 7-lea pachet de sancțiuni impotriva Moscovei, dar este deja clar ca nu va reduce importurile de gaze rusești. Prea multe state membre nu se pot adapta suficient de repede, a declarat premierul ceh Petr Fiala pentru Reuters, noteaza mediafax. Fiala spune ca se așteapta…