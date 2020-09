Rusia a denuntat joi anuntul preconizatei expulzari a doi dintre diplomatii sai din Bulgaria, acuzati de spionaj, in contextul in care acest tip de cazuri s-au inmultit in Europa in ultimele saptamani, relateaza AFP. 'Regretam aceasta decizie a Sofiei de a declara persona non grata colaboratori ai reprezentantei comerciale a Rusiei in Bulgaria pe baza unor acuzatii fara fundament', a indicat Ministerul de Externe rus. Denuntand o 'tentativa de subminare' a relatiilor bilaterale, MAE rus spune ca masurile de retorsiune rusesti vor fi anuntate mai tarziu. Conform uzantelor, Moscova…