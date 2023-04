Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a cucerit malul vestic al raului Bahmutka, punand in pericol o ruta-cheie de aprovizionare a trupelor ucrainene, in incercarea de a ocupa complet orasul asediat Bahmut, epicentrul violentelor de pe frontul din Ucraina, a anuntat vineri Ministerul Apararii britanic, citat de Reuters. „Rusia a obtinut…

- Serviciile de informatii ale NATO estimeaza ca pentru fiecare soldat ucrainean ucis in luptele pentru apararea orasului Bahmut, fortele rusesti au pierdut cel putin cinci oameni, a declarat luni pentru CNN un oficial militar din cadrul Aliantei Nord-Atlantice. Oficialul a precizat ca raportul de cinci…

- Linia frontului din orașul Bahmut, din regiunea Donețk, a fost stabilizata in ultimele zile de catre trupele ucrainene, in pofida atacurilor intense și continue ale forțelor ruse, a declarat sambata, 4 martie, un comandant adjunct al Garzii Naționale a Ucrainei, potrivit CNN . Potrivit lui Volodimir…

- Armata ucraineana opune o rezistenta inversunata incercarilor trupelor ruse de a cuceri orasul Bahmut si aduce intariri masive in aceasta batalie sangeroasa, a declarat miercuri seful unitatii paramilitare ruse Wagner, Evgheni Prigojin, potrivit Reuters. Unitatea lui Prigojin este varful de lance in…

- Armata ucraineana opune o rezistenta inversunata incercarilor trupelor ruse de a cuceri orasul Bahmut si aduce intariri masive in aceasta batalie sangeroasa, a afirmat miercuri seful grupului rus de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin, potrivit agenției de presa Reuters, preluata de Agerpres.Unitatea…

- Fortele ruse isi continua ofensiva in estul Ucrainei, unde principala lor tinta ramane orasul Bahmut, pe care incearca sa il incercuiasca. Localitatea este scena celei mai indelungate batalii a razboiului de pana acum, fiind vizata de rusi de mai bine de jumatate de an. Un rol important in asaltul asupra…

- Marți, Rusia a revendicat ”succese” ale recentei sale ofensive in estul Ucrainei, intr-un moment in care Kievul se asteapta la un atac rusesc de amploare odata cu apropierea unui an de la declansarea invaziei ruse impotriva sa si cere Occidentului sa-si sporeasca si sa-si accelereze ajutorul militar.…

- Rusia a continuat sa faca mici progrese in tentativa de a incercui orasul asediat Bahmut, in estul Ucrainei, potrivit unui buletin actualizat publicat duminica de Ministerul britanic al Apararii si citat de dpa. In acelasi timp, patronul Grupului de mercenari Wagner, Evgheni Prigojin sustine ca luptele…