Stiri pe aceeasi tema

- "Regimul de la Kiev a comis o alta crima terorista: hidrocentrala Kahovka a fost aruncata in aer, ceea ce a dus la inundarea unor suprafețe mari", a spus el, relateaza TASS. Ministrul rus a adaugat ca scopul subminarii hidrocentralei de la Kiev de la Kahovka este de a transfera unitați ale Forțelor…

- Marea Neagra este departe de poluarea de pe cursul fluviului Nipru si este putin probabil ca unda sa ajunga in scurt timp sau in cantitati semnificative in zona Romaniei, a transmis miercuri, 7 iunie, ministrului Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, informeaza Agerpres."In acest moment, partea…

- "Regimul de la Kiev a comis o alta crima terorista: hidrocentrala Kahovka a fost aruncata in aer, ceea ce a dus la inundarea unor suprafețe mari", a spus el, relateaza TASS. Ministrul rus a adaugat ca scopul subminarii hidrocentralei de la Kiev de la Kahovka este de a transfera unitați ale Forțelor…

- Ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, a organizat marți o conferința de presa in care a ținut sa avanseze un „bilanț” neobișnuit de detaliat pentru Moscova asupra pierderilor de pe campul de lupta din Ucraina și sa acuze Kievul de distrugerea barajului Kahovka.

- Purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov a acuzat marti Kievul ca a sabotat barajul hidroelectric Kahovka din partea controlata de rusi a Ucrainei pentru a taia o sursa cheie de apa pentru Crimeea si a distrage atentia de la o contraofensiva „care se clatina” impotriva fortelor ruse, scrie…

- Directorul general al Agentiei Internationale pentru Energia Atomica (AIEA), Rafael Grossi, a facut apel marti la Ucraina si Rusia sa se abtina de la orice ar putea submina integritatea rezervorului care asigura racirea reactoarelor centralei nucleare de la Zaporojie, relateaza Reuters. Distrugerea,…

- S-au agitat apele, s-a format o minge de foc, iar scanteiele au facut din noapte zi. Asa s-a intamplat in momentul in care a fost bombardat barajul Kahovka din sudul Ucrainei. Imaginile surprinse noaptea trecuta provoaca mare fiori.

- Ucraina se va confrunta marti cu Rusia la instanta suprema a ONU pentru a-si acuza dusmanul inversunat ca i-a sustinut pe rebelii pro-Moscova ani de zile inainte de invazia la scara larga de anul trecut. Kievul si Moscova isi vor prezenta argumentele in fata judecatorilor de la Curtea Internationala…