- Raspunzand la o intrebare despre posibilitatea unui nou Razboi Rece cu SUA, Kremlinul a comunicat vineri ca Moscova a sperat intotdeauna tot ce e mai bine, dar s-a pregatit pentru tot ce e mai rau, transmite Reuters. Presedintele rus Vladimir Putin declarase joi ca ar trebui sa discute online cu omologul…

- Președintele rus Vladimir Putin a spus joi ca este gata sa poarte discuții publice online cu președintele american Joe Biden vineri sau luni, relateaza Reuters, în timp ce Casa Alba spune ca Biden nu regreta ca l-a numit pe liderul de la Kremlin ”criminal”. Putin a spus, vorbind…

- Comentariile facute in ajun de presedintele american Joe Biden, care si-a exprimat opinia ca omologul sau rus Vladimir Putin este "un ucigas", au demonstrat peste putinta de tagada ca liderul de la Casa Alba nu are niciun interes sa repare relatiile cu Moscova, a apreciat joi Kremlinul, care a adaugat…

- Rusia vrea ca SUA sa își ceara scuze dupa ce liderul de la Casa Alba, Joe Biden, a comentat într-un interviu pentru ABC News ca omologul sau rus Vladimir Putin este ”un criminal”, ”fara suflet”, a transmis vicepreședintele dumei, potrivit Reuters. Biden a mai declarat…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului rus al Afacerilor Externe, ambasadorul Anatoli Antonov a fost rechemat la Moscova "pentru consultari in scopul de a stabili ce trebuie facut si in ce directie sa se mearga in privinta relatiilor cu SUA", scrie Agerpres.Decizia a fost anuntata dupa ce presedintele…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat vineri prelungirea cu cinci ani a importantului tratat ruso-american New START privind limitarea arsenalelor nucleare, dupa acordul la care s-a ajuns in extremis in aceasta saptamana intre Moscova si Washington pentru salvarea acestui text, relateaza AFP si Reuters.…

- Moscova și Washington au facut înca un pas catre o prelungire in extremis pe timp de cinci ani a tratatului cheie de dezarmare nucleara New Start, Kremlinul spunând vineri ca saluta pasul facut de Biden, potrivit AFP.„Nu putem decât sa salutam voința politica de a extinde…

- Presedintele rus Vladimir Putin va fi vaccinat cu Sputnik V impotriva coronavirusului, a anuntat duminica purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, citat de un post de televiziune rus, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. ''El a afirmat ca va fi vaccinat, a luat aceasta decizie si asteapta…