- Razboi in Ucraina, ziua 389. Activisti pro-Kremlin au protestat sambata la Moscova in fata ambasadelor a 20 de tari considerate de Rusia drept "neprietenoase", cu ocazia aniversarii a noua ani de la anexarea Peninsulei Crimeea, informeaza AFP.

- Activisti pro-Kremlin au protestat, sambata, la Moscova in fata ambasadelor a 20 de tari considerate de Rusia drept „neprietenoase”, cu ocazia aniversarii a noua ani de la anexarea Peninsulei Crimeea.

- Președintele rus Vladimir Putin, a susținut, joi, la congresul Uniunii Industriasilor si Intreprinzatorilor din Rusia (RSPP), ca in țarile din vestul Europei se confrunta cu o penurie de alimente si sunt fortate sa renunte la unele produse, pe fondul sanctiunilor impotriva Moscovei, informeaza The Moscow…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sustinut marti, 14 martie, ca miza campaniei militare din Ucraina o reprezinta "insasi existenta Rusiei ca stat", informeaza Agerpres preluand agențiile de știri EFE și Reuters. Liderul de la Kremlin a mai afirmat ca economia rusa a facut fata sanctiunilor occidentale…

- Xi Jinping, proaspat reales in cel de-al treilea mandat de președinte al Chinei, va merge in vizita la Putin, deținator, și el, a unei lungi serii de mandate de președinte al Rusiei. Vizita in Rusia a liderului comunist de la Beijing este anunțata, la data de 13 martie 2023, de agenția rusa TASS, care…

- Președintele Chinei Xi Jinping și președintele din Belarus Alexander Lukașenko au incheiat miercuri o serie de acorduri pentru a construi un parteneriat „pentru orice vreme” intre țarile lor, pe fundalul razboiului din Ucraina. Intalnirea lor de la Beijing a reunit doi dintre liderii straini pe care…

- Președintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a dezvaluit, joi, ce ar trebui sa se intample pentru ca țara pe care o conduce sa intre in razboiul din Ucraina, alaturi de Rusia. Lukasenko a negat pana acum acuzațiile Kievului si ale Occidentului potrivit carora tara sa ar putea fi implicata de Moscova…

- Vorbind joi, 19 ianuarie, in fața participanților la forumul economic de la Davos, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski a declarat ca nu a ințeles pe deplin cine ia acum deciziile la Kremlin și daca președintele rus Vladimir Putin mai este in viața, transmite BBC . Liderul ucrainean s-a referit…