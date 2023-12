Stiri pe aceeasi tema

- Moș Craciun a venit cu sute de daruri pentru copiii din orașul Liteni. Moșul a ajuns la Liteni in seara de Ajun, in parcarea Salii Sportului, acolo unde Primaria Liteni a pregatit un eveniment special pentru locuitorii orașului. “Și in acest an, in seara Ajunului de Craciun, dupa un spectacol de colinde…

- Surpriza de poveste in cartierul Nicolae Grigorescu din Deva! Joi a fost vreme de daruit. Peste 120 de copii care locuiesc in blocurile sociale si camerele de camin au primit cadouri de la Mos Craciun. Cel mai asteptat personaj al sarbatorilor de iarna a ajuns in cartier insotit de Juniorii…

- Veste excelenta pentru copiii din Titu! Moș Craciun va ajunge in acest in orașul din sudul județului și va imparți cadouri tuturor micuților. Moșul va poposi in Sala de sport ,,Dumitru Miu” din oraș, duminica 17 decembrie, la ora 10.00. Alaturi de batranul cu barba alba va ajunge și un elf magic, care…

- Campania “Moș Craciun exista” continua si in acest an si va imparți daruri minunate copiilor. El va veni in Seini, pe strada ta, la casa ta. Așteapta-l pe Moșul deoarece iși va incepe calatoria marti, 12 decembrie, in Viile Apei, incepand cu ora 14:00, joi, 14 decembrie la Sabișa, iar vineri, sambata…

- La Iulius Mall, ,,The Clash of Santas” aduce cea mai tare confruntare, dar și cel mai palpitant Craciun de pana acum. ,,Moșul” generației Z pune la indoiala ințelepciunea și experiența de secole a lui Moș Craciun. Un lucru e sigur, emoția și veselia Craciunului au devenit virale, iar tu ești invitat…

- O tanara voluntara in cadrul ISU Mureș a salvat viața unui baiețel. Diana Crișan are 22 ani și este voluntar in cadrul ISU Mureș din anul 2018, iar pasiunea pentru aceasta activitate i-a cladit o adevarata cariera in domeniul medical. Din anul 2020 este cadru medical activ in Secția de Pediatrie a Spitalului…

- Ho-Ho-Ho! Breaking news! Moș Craciun are o reședința și in Romania, nu doar in Laponia. Moșul (cel darnic și bun) s-a mutat in Negrești, Neamț, o perla ascunsa – plinade magie și povești – situata in inima Moldovei.

- In Romania, sunt peste 140 de comune care au in curs de implementare mai mult de 220 de inițiative smart village, potrivit Asociației Romane pentru Smart City. Aici exista școli cu sisteme de invațamant la distanța, primarii digitalizate, internet gratuit, telemedicina, sisteme de supraveghere, senzori…