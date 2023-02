Morți, răniți și miliarde de lei! Costurile României în războaiele moderne 30 de militari romani au murit in razboiale pe care Romania le-a purtat in ultimii ani in diverse teatre de operațiuni. Iar alți 78 au fost raniți. Cheltuielile totale cu participarea noastra a fost consistenta. Un document semnat de ministrul Apararii, Angel Tilvar, ca raspuns la o interpelare parlamentara, dezvaluie sumele pe care Romania le-a cheltuit in razboaiele pe care le-a dus in Afganistan și Irak precum și cu misiunile de menținere a pacii in Bosnia și Kosovo. Cea mai mare suma s-a cheltuit in Afganistan – 2,89 miliarde de lei. Costurile cu prezența noastra in Bosnia au fost de 336 milioane… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

