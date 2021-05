Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin sapte persoane au murit inecate cand barca lor s-a rasturnat in largul insulei Java, dupa ce turistii aflati la bord au vrut sa faca un selfie de grup, a anuntat duminica politia indoneziana citata de AFP. Incidentul s-a petrecut sambata in regiunea Boyolali, cand 20 de pasageri s-au mutat…

- Saptamana a inceput cu un accident rutier grav, soldat cu victime. Doua persoane au pierit și o alta a fost ranita, luni dimineața, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat de mai multe ori pe o șosea din județul Prahova. Accidentul in care au murit doi oameni s-a produs pe DJ 102 D, […] The post…

- Grupul de Comunicare Strategica a publicat ultimele date inregistrate in ultimele 24 de ore, in Romania: 3.852 de noi cazuri de infectare, 1.518 persoane internate la ATI si 195 de decese. Pana astazi, 15 aprilie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 1.020.301 cazuri de persoane infectate cu noul…

- Miliardarul ceh Petr Kellner, patronul ProTV, a murit intr un accident de elicopter in Alaska, conform NY Times. Omul de afaceri se afla intr o excursie de ski. Alte patru persoane si au pierdut viata in urma prabusirii aparatului de zbor.Accidentul, care a ucis si alte patru persoane, a avut loc sambata.…

- Accident grav in județul Buzau, marți dimineața. Trei oameni au murit dupa ce mașina lor s-a rasturnat, iar doi au ajuns la spital. Citește și: Mihai Margineanu: Nu vi se pare ciudat ca presa n-a mai dat nimic despre atentatele teroriste? Primele informații arata ca mașina condusa pe…

- Autoritațile australiene intenționeaza sa evacueze mii de oameni, luni, din suburbiile afectate de inundațiile din vestul orașului Sydney, potrivit Reuters, potrivit AGERPRES. Ploile neincetate din ultimele zile au dus la creșterea debitelor raurilor in New South Wales (NSW), provocand daune…

- Accidentul s-a petrecut in satul Botorani din comuna Maciuca in noaptea de 13 / 14 martie. Exista indicii ca tragedia a avut loc la o ora dupa miezul noptii. Cu toate acestea, abia dimineata, in jurul orei 7:00, dupa sase ore de la eveniment, un localnic a alertat autoritatile prin numarul unic de urgenta…

- CHIȘINAU, 7 mart – Sputnik. Potrivit poliției, accidentul s-a produs aseara, dupa ora 21:00. In automobil se aflau 4 persoane, iar in urma impactului un pasager a decedat. Este vorba despre un barbat, despre care nu se cunosc deocamdata alte detalii. Preliminar, accidentul s-ar fi produs…