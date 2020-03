Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul auto german Volkswagen AG a ajuns la un acord cu sindicatele de la fabrica sa din regiunea spaniola Navarra privind trimiterea unor angajati acasa, temporar, in cazul intreruperii lantului de aprovizionare, din cauza epidemiei de coronavirus (Covid-19), a anuntat miercuri un purtator…

- Este vorba de 19 membri ai echipajului si doi pasageri de la bordul Grand Princess, care transporta peste 3.500 de persoane si ar urma sa acosteze in curand intr-un port necomercial, unde se vor face noi teste, iar bolnavii vor fi plasati in carantina, a adaugat Mike Pence in cadrul unei conferinte…

- Numarul cazurilor de coronavirus confirmate in Italia a crescut vineri la 4.636, fata de 3.858 cu o zi inainte. Seful agentiei de protectie civila a spus ca, dintre cei contaminati initial cu noul coronavirus, 523 s-au restabilit complet, fata de 414 cu o zi inainte. Epidemia este concentrata…

- Spania a anuntat marti un prim deces cauzat de epidemia provocata de noul coronavirus, un barbat care a murit in februarie si a carui autopsie a aratat ca era purtator al virusului, au anuntat autoritatile din regiunea Valencia, relateaza AFP si Reuters. ‘Este vorba despre un pacient care a murit pe…

- Spania a anuntat ca, in decurs de 36 de ore, au fost depistate noua cazuri de Covid-19 contagioase, patru in Tenerife, doua in Madrid, doua in Catalonia si unul in Castellon, informeaza televiziunea publica spaniola.

- Noua epidemie de coronavirus a facut alte patru victime Iran, ducand bilantul deceselor provocate de Covid-19 la 12, a informat luni agentia de presa semi-oficiala Isna, citata de AFP. ‘Ministrul Sanatatii a anuntat 12 decese si 47 de cazuri de infectare in tara’, a scris agentia, citand observatii…

- Audierile ministrilor propusi in Guvernul Orban II continua marti in comisiile reunite de specialitate ale Parlamentului, potrivit agerpres.ro. Potrivit programului aprobat de Birourile reunite ale Legislativului, marti, sunt asteptati in comisiile parlamentare reunite, pentru audieri, Virgil Popescu…

- Primul roman cu coronavirus a fost depistat pe nava decroaziera Diamond Princess, aflata in apele teritoriale japoneze, unde mai suntalți 16 romani.Romanul este acum izolat, la un spital din Japonia care seocupa de pacienți cu coronavirus.Alți 17 romani sunt pe nava de croaziera Westerdam, respinsain…