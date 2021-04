Stiri pe aceeasi tema

- Romania a inregistrat in luna noiembrie a anului trecut cea mai inalta mortalitate lunara de la cel de-al doilea Razboi Mondial, a transmis medicul Alexandru Rafila, vicepresedinte al Camerei Deputatilor, in deschiderea videoconferintei Profit Health.forum.

- Unul dintre cei mai renumiți primari din Romania, un nume greu din politica și membru al principalului partid de guvernamant din actuala Coaliție, trage un puternic semnal de alarma cu privire la criza economica care sta sa explodeze și la nivelul țarii noastre: ” Oamenii se descurca greu, cu alte…

- In Ucraina a inceput al ”treilea val” al pandemiei COVID-19, a declarat joi premierul Denis Smigal, care a avertizat ca ar putea fi reinstituita o carantina stricta, relateaza agentia EFE. ”Nu ne putem consola cu iluzia ca vaccinul ne va salva pe toti”, a mai atentionat premierul ucrainean, conform…

- Un obuz din timpul celui de-al doilea Razboi Mondial, a fost descoperit ieri la Criuleni. Proiectilul a fost observat de un locuitor al orașului, intr-o anexa din propria gospodarie in timp ce facea ordine.

- Al doilea an de pandemie de Covid-19 ar putea fi mai dificil decat primul, avand in vedere modul in care se raspandeste boala, mai ales in emisfera nordica, in conditiile in care circula mai multe tulpini, a avertizat, miercuri, Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), transmite Reuters. Citește…