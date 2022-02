Stiri pe aceeasi tema

- Luni, cerul va fi temporar noros. Soarele rasare la ora 07:50. Conform informarii ANM, pana la ora 08:00, județul Hunedoara se menține sub avertizare de vant puternic, in special la munte unde rafalele vor depași 120km/h. Temperaturile din aceasta noapte vor fi mai ridicate fața de cele de peste…

- Astazi, vremea se va raci accentuat in regiunile vestice, centrale si nordice unde, temperaturile vor fi cuprinse, in general, intre 3 si 8 grade, iar temporar se vor semnala precipitatii sub forma de ploaie, si pe arii mai restranse, in special in dealurile subcarpatice si lapovita si ninsoare. In…

- ANM a emis prognoza pentru ultimele zile din 2021. Vremea se va mentine predominant inchisa miercuri si temporar se vor semnala precipitatii, ziua pe arii restranse in jumatatea de vest a tarii, iar din orele serii si pe parcursul noptii local in regiunile sudice, sud-estice si pe spatii mici in rest.…

- Sfarșitul anului 2021 are vești bune pentru participanții la traficul rutier din comuna Gura Ocniței, in zona podului pe DJ 720, peste paraul Slanic, la km 3+350: de astazi, acest element de infrastructura este funcțional, el fiind redat circulației publice. Președintele Consiliului Județean Dambovița,…

- Astazi, vremea va fi in general inchisa. Temporar vor fi precipitatii local in sud-est si pe arii mai restranse in nord si centru Vor fi precipitatii mai ales sub forma de ninsoare la munte si mixte in rest. Vantul va sufla slab si moderat, cu unele intensificari in sud-est si la munte. Temperaturile…

- Vineri, temperaturile vor fi in creștere ușoara in majoritatea regiunilor. Cerul se va innora treptat in cea mai mare parte a teritoriului. Nu vor lipsi nici precipitațiile. Va ploua in Oltenia, Muntenia, Dobrogea, in cea mai mare parte a Banatului, Crișanei, Maramureșului, Transilvaniei și izolat in…

- Astazi, in regiunile extracarpatice valorile termice vor fi usor mai scazute decat in mod normal la aceasta data, norii de nivel jos, prezenti la inceputul zilei pe arii extinse, local vor persista peste zi si izolat, se vor semnala ploi slabe sau burnita. In restul zonelor cerul va fi mai mult senin.…

- Asociația Acasa in Banat se pregatește de ultima acțiune din acest an din cadrul proiectului Țara Morilor de Apa. Orice mana de ajutor este binevenita pentru a salva Moara Ponorenilor din satul Feneș, comuna Armeniș. Are o vechime de aproape 100 de ani.