- Echipa italiana Genoa a invins vineri seara, in deplasare, scor 2-1, formatia Sassuolo, in etapa a 17-a din Serie A. In aceeasi etapa echipa Lazio Roma a invins pe Empoli, in deplasare, cu 2-0, potrivit news.ro.Intr-o prima repriza echilibrata, Sassuolo a deschis scorul in meciul cu Genoa, prin Andrea…

- Echipa italiana Juventus Torino a invins vineri seara, pe teren propriu, scor 1-0, echipa campioana a Italiei, Napoli, in etapa a 15-a din Serie A, anunța news.ro.In meciul inaugural al rundei cu numarul 15, Juventus Torino a avut o sansa mare de a deschide scorul in minutul 19, la dubla ocazie Vlahovic…

- Echipa italiana AS Roma a invins duminica, in deplasare, scor 2-1, formatia Sassuolo, in etapa a 14-a din Serie A. Echipa romana a fost condusa cu 1-0 si a revenit in ultima parte a meciului.Sassuolo a tras primul sut pe poarta in minutul 25, atunci cand a si deschis scorul prin Matheus Henrique,…

- Echipa italiana Inter Milano a invins sambata, in deplasare, scor 2-1, formatia Atalanta Bergamo, intr-un meci al etapei a 11-a din Serie A.Inter a deschis scorul la Bergamo, prin Hakan Calhanoglu, care a transformat un penalti, in minutul 40. A fost primul gol primit pe teren propriu de Atalanta…

- Echipa italiana Empoli, cu Razvan Marin titular, a pierdut luni, pe teren propriu, scor 0-3, meciul cu Atalanta Bergamo, din etapa a 10-a a Serie A.Oaspetii au deschis scorul inca din minutul 5, prin Gianluca Scamacca, apoi au mai trecut pe langa gol in cateva randuri inainte ca Teun Koopmeiners…

- Cagliari a gazduit partida cu Frosinone, in etapa #10 din Serie A. Oaspeții conduceau cu scorul de 3-0 in minutul 71, dar gazdele au reușit o „remontada” incredibila și au caștigat partida cu scorul de 4-3, marcand doua goluri in minutele de prelungiri. Cele doua nou-promovate au oferit un adevarat…

- Echipa italiana Parma a invins sambata, in deplasare, scor 3-1, formatia Ascoli, in etapa a 11-a din Serie B. Dennis Man a marcat de doua ori pentru oaspeti.La Ascoli, Man a deschis scorul in minutul 7, dupa o pasa a lui Bonny. Gazdele au egalat repede, prin Caligara, in minutul 13. Insa Dennis Man…

- Echipa italiana Sassuolo a incheiat la egalitate sambata, pe teren propriu, scor 1-1, cu gruparea Bologna, intr-un meci din etapa a zecea a Serie A. Golul gazdelor a fost marcat de Daniel Boloca, potrivit news.ro.Daniel Boloca a inceput titular in echipa lui Sassuolo care a infruntat Bologna, pe…