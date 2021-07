Stiri pe aceeasi tema

- Echipa Montreal Canadiens a invins in deplasare, cu scorul de 4-1, formatia Vegas Golden Knights, marti seara, in penultimul act al play-off-ului Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL) si mai are nevoie de un singur succes pentru a accede in finala Cupei Stanley, potrivit Agerpres.…

- New York Islanders a fost umilita cu scorul de 8-0 pe patinoarul campioanei en titre Tampa Bay Lightning, care se afla la doar o victorie de a doua sa finala consecutiva a finalei NHL (liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata) - Cupa Stanley, informeaza AFP, potrivit Agerpres. Tampa…

- New York Islanders a invins-o sambata cu 3-2 pe Tampa Bay Lightning, scorul general fiind acum 2-2 in duelul dintre aceste echipe, intr-una din semifinalele play-off-ului Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), transmite AFP, potrivit agerpres.ro. Dupa acest meci de la…

- Echipa Montreal Canadiens conduce cu scorul general de 2-1 in duelul cu Vegas Golden Knights din semifinalele play-off-ului Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), dupa ce a castigat meciul de vineri cu 3-2, dupa prelungiri, transmite AFP, potrivit Agerpres. Condusi de doua ori,…

- Echipa Tampa Bay Lighning, campioana en titre a Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), a fost invinsa la limita pe teren propriu, cu scorul de 2-1, de formatia New York Islanders, duminica seara, in primul meci din cadrul semifinalelor Cupei Stanley, conform agerpres. Brayden…

- Colorado Avalanche, una dintre favoritele la castigarea Cupei Stanley in acest sezon, a invins cu scorul de 3-2 dupa prelungiri formatia Vegas Golden Knights, miercuri seara, in turul secund al play-off-ului Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), potrivit Agerpres. Citește…

- Echipa Montreal Canadiens a obtinut ultimul bilet pentru play-off-ul Cupei Stanley, la finalul meciului pierdut dupa prelungiri in fata formatiei Edmondon Oilers (3-4), luni seara, in Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL), potrivit Agerpres. Gruparea din Montreal mai…

- Echipa Carolina Hurricanes a obtinut calificarea in play-off-ul Ligii profesioniste nord-americane de hochei pe gheata (NHL), in ciuda esecului suferit pe terenul formatiei Dallas Stars (scor 3-4 dupa prelungiri), intr-o partida disputata luni seara, potrivit Agerpres. Hurricanes ocupa primul…