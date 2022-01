Monstrul din noi: alienarea Este pilduitor/ tulburator ceea ce spunea J. J. Rousseau, in 1754, („Discurs asupra inegalitatii dintre oameni”): „Asemenea statuii lui Glaucos, pe care timpul, marea si furtunile o desfigurasera intr-atata, incat seamana mai mult cu o fiara decat cu un zeu, sufletul omenesc, modificat in sanul societatii datorita unor nenumarate cauze ce se repetau mereu […] Articolul Monstrul din noi: alienarea apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului . Citeste articolul mai departe pe desteptarea.ro…

Sursa articol: desteptarea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii au fost sesizati cu privire la disparitia lui TOMOZEI CONSTANTIN de 16 ani, din municipiul Bacau, județul Bacau. In seara zilei de 02 ianuarie a.c., tanarul ar fi plecat voluntar de la adresa de domiciliu, insa nu a revenit pana in prezent. SEMNALMENTE Inaltime 1,80 m, greutate 70 de kilograme,…

- Grupul vocal „Spic de grau” de la Orbeni, condus de artista Maria Șalaru, a lansat un material videografic de sarbatori Daca Sfantul Nicolae a venit cu premii pentru cei mai talentați concurenți care s-au prezentat in concursul de muzica populara din cadrul Festivalului Internațional al Artelor „Armonii…

- La timpul cand, dac-ar fi sa ne incredem tradiției, magii sunt plecați din ținuturile lor spre a putea implini inchinarea dinaintea Pruncului Mantuitor, in plina perioada de postire, Betleemul ne cheama sa cugetam la propriile limite umane. Și nu oricum, ci in freamat de buna veste. Caci, suntem in…

- Masterclass-urile continua la instituția de invațamant de Arta din Bacau. ” In cadrul proiectului ”PERFORMART” derulat in ultimii trei ani de Universitatea Naționala de Muzica, grație susținerii Fondului pentru Dezvoltare Instituționala al Ministerului Educației, am vizitat in 24 și 25 noiembrie…

- Ansamblul Folcloric „Busuiocul”, in parteneriat cu Consiliul Județean și Filarmonica „Mihai Jora”, va invita marți, 30 noiembrie 2021, orele 14, la Sala „Ateneu”, sa omagiem și sa sarbatorim impreuna Ziua Naționala a Romaniei. Iubitorii de țara și ai tradițiilor populare autentice vor avea și de aceasta…

- Comparativ cu inceputul anului, rata șomajului in județul Bacau a scazut, deși era de așteptat ca, din cauza pandemiei, acest indicator sa tot creasca. Nu s-a intamplat așa, incat in octombrie rata șomajului a ajuns la 5,37 șomeri la 100 persoane ocupate, fața de 5,59, cat a fost la 31 ianuarie 2021.…

- Viața e complicata. Cand crezi ca e simplu, de fiecare data, cineva se gasește s-o complice rau. Bunaoara, politicienii de carton pe care ii tot avem, de ceva timp, prin fruntea țarii. Cu gandul departe de nevoile plebei, barbații agațați cu disperare de fraiele Romaniei, acompaniați de cate o muierușca…

- Introducerea unui regulament pentru parcarile din Bacau și sistematizarea unor zone extinse de garaje, prin demolarea acestora și transformarea spațiului in parcari, spații verzi, locuri de joaca și de relaxare, sunt principalele proiecte pe care consilierii locali ai Partidului Național Liberal și…