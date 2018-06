Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au avertizat, luni dupa-amiaza, Rusia sa evite obstructionarea procesului de pace din Siria, altfel va fi trasa la raspundere, conform unei declaratii facute de secretarul de Stat interimar, John Sullivan, la summitul G7, unde a fost denuntat "comportamentul negativ" al Moscovei.

- Rusia a trimis spre Siria o nava din cadrul Flotei militare a Marii Negre care transporta vehicule, trupe si echipamente pentru actiuni umanitare, in contextul reactiei Kremlinului dupa bombardamentele efectuate de SUA, Marea Britanie si Franta, afirma surse citate de presa rusa si turca.

- Misiunea Organizației pentru interzicerea armelor chimice (OIAC), care se afla in Siria pentru a ancheta prezumtivul atac chimic de la Douma, nu are inca acces la locul atacului, acuza Marea Britanie, care da vina pe Rusia și Siria, potrivit AFP.

- "Eu daca as fi presedinte n-as convoca CSAT pentru acest eveniment pentru ca nu va avea impact asupra Romaniei. Au fost pozitii care au condamnat utilizarea substantelor toxice si a fost o declaratie politica a masurilor de retorsiune pe care le-au luat aliatii. Cred ca au fost decente, n-au fost…

- Administratia Vladimir Putin are dovezi ca Marea Britanie este implicata direct în comiterea atacului chimic din Siria, pentru a-l atribui Administratiei Bashar al-Assad, anunta Ministerul rus al Apararii.

- Administratia Vladimir Putin are dovezi ca Marea Britanie este implicata direct in comiterea atacului chimic din Siria, pentru a-l atribui Administratiei Bashar al-Assad, anunta Ministerul rus al Apararii.

- Administratia Vladimir Putin are dovezi ca Marea Britanie este implicata direct in comiterea atacului chimic din Siria, pentru a-l atribui Administratiei Bashar al-Assad, anunta Ministerul rus al Apararii. - continua -

- Presedintele Donald Trump a sustinut miercuri ca animozitatea in relatiile cu Rusia este provocata in mare parte de ancheta 'corupta' - dirijata in opinia sa de catre Partidul Democrat - privind ingerinta rusa in scrutinul prezidential american din 2016, transmite AFP. Acest mesaj al lui Trump…