Stiri pe aceeasi tema

- Nicoleta Voicu și Gheorghe Turda au trait o frumoasa poveste de dragoste aproape un an, insa, in cele din urma, aceștia s-au desparțit. De cand a avut loc ruptura, artista de muzica populara are parte de momente neplacute și nici macar nu iși poate reface viața alaturi de alt barbat. „Sunt urmarita…

- Cristi Boureanu și Laura Dinca formeaza unul dintre cele mai frumoase, dar totodata controversate cupluri din showbiz-ul romanesc. Daca luna trecuta cei doi petreceau clipe de vis departe de casa, in Seychelles, de data aceasta Cristian Boureanu a fost surprins la o piscina din București, singur-singurel.

- Așa s-a intamplat și zilele trecute, cand cei doi iubiți au ieșit in oraș, pe terasa unui restaurant, in compania unor prieteni. Fotoreporterii EVZ i-au intalnit in momentul in care coborau din mașina, dintr-un SUV pe care il conducea Boureanu și intrau de mana pe terasa unui restaurant din cartierul…

- Familia Regala este din ce in ce mai tare in atenția presei. Mai mult decat atat frecvent se intampla cate ceva care ii duc direct in vizorul ziariștilor, astfel ca mereu ies la suprafața detalii uluitoare despre aceștia. O lume intreaga așteapta de fiecare data sa vada ce se mai intampla la Casa Regala,…

- Peter Schmeichel le-a povestit englezilor ce a discutat cu fiul sau, Kasper, portarul Danemarcei dupa ce Chirsitian Eriksen s-a prabușit pe teren. Eriksen s-a prabușit in momentul in care Danemarca executa un aut (minutul 43). Grabindu-se sa primeasca mingea, Christian a cazut la pamant, in timp ce…

- Jurnalistul TVR Adelin Petrișor a povestit despre dificultațile pe care le-a intampinat in cadrul televizunii romane pentru a putea realiza un reportaj in plina pandemie. El a menționat despre reportajul facut la Suceava, județ aflat intr-o situație extrem de dificila la vremea respectiva. Marile…

- Așa s-a intamplat și zilele trecute, cand fotoreporterii EVZ au intalnit-o pe Laura Dinca in trafic, in mașina iubitului ei, insa la volan fiind șoferul acestora. Deși angajatul a facut mai multe manevre periculoase, a blocat traficul și a incercat sa se strecoare printre mașini pentru a gasi un loc…

- Adda și Catalin Rizea au fost la un pas de tragedie in aventura lor din Grecia. Cuplul a plecat intr-o vacanța pe mare alaturi de Catalin Scarlatescu, un adevarat impatimit al excursiilor pe barca, insa vremea capricioasa le-a dat batai de cap.