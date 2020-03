Stiri pe aceeasi tema

- Macedonia de Nord a confirmat primul sau caz de coronavirus, fiind vorba despre o femeie care s-a întors recent din Italia, a anuntat miercuri ministrul sanatatii Venko Filipce, relateaza Reuters, potrivit Agerpres. „Pacienta a fost testata pozitiv pentru coronavirus. Ea este…

- Ilie Nastase a dezvaluit la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” care e porecla pe care i-au dat-o copiii sai lui Ion Țiriac. „Ion Țiriac e mare amator de vanatoare. Copiii mei il poreclesc «Pușca». Mereu imi zic copiii: «Tata, Țiriac asta de ce mereu vaneaza caprioare?». «Mai, e un sport popular. Nu le…

- Peluza Catalin Hildan a platit 100.000 de euro, suma stransa din cotizații, și a convenit cu Ionuț Negoița sa dea banii echipei și sa primeasca in schimbul unui singur leu pachetul de 10% din cele 93% detinute de omul de afaceri. In plus, cele doua parți au convenit ca pe masura ce cotizațiile cresc,…

- OMV Petrom (SNP) a convocat acționarii, in data de 3 martie, pentru revocarea fostului vice-premier Sevil Shhaideh din poziția de membru in Consiliul de supraveghere al companiei, potrivit unui raport transmis Bursei de Valori București, potrivit Mediafax.Convocarea vine la solicitarea Ministerului…

- Recent, Gigi Becali a refuzat o oferta de zece milioane de euro pentru transferul lui Dennis Man (21 de ani). Echipa aflata in liga a doua din Anglia, Birmingham City, este formația care il dorește pe tanarul fotbalist roman, anunța MEDIAFAX.Conform fanatik.ro, Birmingham City, echipa aflata…

- O femeie a fost gasita decedata intr o locuinta sociala din municipiul Roman, care a fost distrusa de un incendiu in noaptea de luni spre marti, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ISU Neamt, Irina Popa, potrivit Agerpres.Pompierii au intervenit cu doua autospeciale…

- Spre mirarea celor din jur, papa s-a zbatut ca sa scape din stransoare. Vizibil infuriat de gestul femeii, a lovit-o de doua ori peste mana, inainte sa reuseasca, in sfarsit, sa evadeze. Negru de suparare cateva clipe, si-a recapatat apoi zambetul si s-a indepartat de multime. A fost, totusi, un incident…