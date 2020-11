Stiri pe aceeasi tema

- Prof.Monica Pop, fost director al Spitalului de Oftalmologie din Bucuresti, a combatut energic ideea de vaccin anti-Covid intr-o emisiune a Antenei 3. Monica Pop a vorbit despre ”efectele secundare” ale vaccinului anti-COVID, fara sa citeze nici un studiu științific și a spus ca ”e un vaccin facut…

- Vești bune legate de lupta impotriva virusului SARS-coV-2 . Profesorul Ugur Sahin, unul dintre creatorii vaccinului produs de companiile BioNTech/ Pfizer este de parere ca noul vaccin anti-COVID-19 va avea un impact semnificativ peste cateva luni, iar viețile noastre ar putea reveni la normal pana in…

- Premierul Ludovic Orban a discutat la intrevederea pe care a avut-o marti, in cadrul vizitei efectuate in Statul Israel, cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu despre "posibilitatea productiei comune a vaccinului impotriva Covid-19", potrivit unui comunicat al Guvernului. "Cei doi prim-ministri…

- Autoritatea de sanatate publica din Brazilia, ANVISA, a anuntat miercuri ca un voluntar intr-un test clinic al vaccinului pentru COVID-19 dezvoltat de AstraZeneca si de Universitatea Oxford a murit, dar a precizat ca testul va continua, relateaza Reuters.

- Rusia a aprobat studiile de faza 3 ale vaccinului chinez dezvoltat de CanSino Biologics, o companie chineza de biofarmaceutica de inalta tehnologie și o echipa de cercetare cu Academia de Științe Militare luna trecuta. "In acest moment, voluntarii se descurca bine. Niciunul dintre ei nu a prezentat…

- Universitatea Oxford și compania AstraZeneca vor relua testele clinice in Marea Britanie pentru vaccinul experimental anti-COVID, dupa ce acestea fusesera oprite in urma cu cateva zile ca urmare a imbolnavirii unui participant.

- Guvernul britanic spera sa obtina un vaccin, foarte asteptat, impotriva noului coronavirus - la inceputul lui 2021 -, a anuntat luni ministrul britanic al Sanatatii Matt Hancock, relateaza AFP, potrivit News.ro.Intrebat despre progresele in privinta vaccinului produs de catre laboratorul farmaceutic…

