Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Colegiului Medicilor din Romania, Daniel Coriu, afirma ca, daca in sistemul sanitar se va aplica viitoarea lege care va interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat, „sistemul medical va intra in colaps” in anumite regiuni unde se inregistreaza un deficit de personal medical si unde…

- Sistemul sanitar din Romania este de mult timp un subiect blamat de majoritatea romanilor, aceștia fiind profund dezamagiți de insemnatele fisuri și goluri care se produc in interiorul acestuia, avand repercusiuni grave asupra cetațenilor. Din fericire, printre acei romani care blameaza sistemul sanitar…

- Expert in sanatate publica, profesorul Razvan Cherecheș, trage un semnal de alarma și susține ca toate proiecțiile specialiștilor arata faptul ca, la jumatatea lunii martie, tulpina britanica de Covid-19 va deveni majoritara in Romania și in multe alte țari. Aceasta fiind mai contagioasa este de…

- Multe lucruri scarțaie sau nu funcționeaza deloc in Romania, iar pentru aceasta vinovatul este sistemul . Lupta seculara pe care țara noastra o are cu sistemul pare ca nu se va termina niciodata. Din contra, Romania se adancește pe zi ce trece in...

- Traian Basescu critica relaxarea masurilor anti-COVID in Romania. Fostul presedinte acuza autoritatile ca in timp ce Comisia Europeana recomanda sa se intareasca masurile de prevenire a raspandirii tulpinii din Marea Britaniei care este mai agresiva si are efecte si asupra copiilor si toate tarile…

- Sistemul de sanatate fragil al Portugaliei se afla sub presiune tot mai mare din cauza creșterii ingrijoratoare a infecțiilor cu coronavirus. Portugalia a raportat sambata 10.947 de cazuri noi și 166 de decese, cel mai grav bilanț de la inceputul pandemiei, relateaza Mediafax. In același timp Romania…

- Veste șoc in industria muzicala din Romania! Gabriel Cotabița a fost infectat cu noul coronavirus! Aela, una dintre cele 3 fiice ale artistului, a facut primele declarații la Antena Stars! Care este starea lui de sanatate? De unde a contactat virusul ucigaș?

- Odata cu identificarea unei noi tulpini a virusului SARS-CoV-2 in Marea Britanie, s-a pus problema eficacitații vaccinurilor dezvoltate pana in acest moment. Comitetul național de coordonare a activitaților privind vaccinarea impotriva COVID-19 in Romania a transmis clarificari in acest sens. Vaccinurile…