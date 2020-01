Monica Pop, despre boala de care suferea Cristina Țopescu Monica Pop a dezvaluit ca regretata Cristina Țopescu suferea de o boala pe care, insa, o ținea sub control cu tratament. Cristina Țopescu a fost gasita decedata , duminica seara, in locuința sa, dupa ce nu mai fusese vazuta de cateva saptamani. Monica Pop a vorbit despre problemele de sanatate cu care se confrunta prietena sa. Deși nu se știe care a fost cauza decesului fostei prezentatoare de televiziune, Pop a dezvaluit ca aceasta se lupta cu depresia. Potrivit medicului oftalmolog, Cristina Țopescu a intrat in depresie dupa moartea tatalui ei, Cristian Țopescu. „Am ințeles ca au fost gasite… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

