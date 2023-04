Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost lovit mortal de o șoferița pe o trecere de pietoni. Accidentul s-a petrecut duminica dupa-amiaza in zona Bisericii Luterana din București, informeaza Antena3. Potrivit primelor informații, barbatul traversa pe o trecere de pietoni și a fost lovit de un autoturism. La fața locului sunt…

- Un accident de circulație s-a produs duminica, 9 aprilie, pe strada Știrbei Voda, in zona Bisericii Luterana din București, soldat cu moartea unui pieton de 35 de ani, anunța Brigada Rutiera. Surse judiciare au precizat pentru Libertatea ca la volanul mașinii se afla actrița Monica Odagiu. Potrivit…

- Fostul presedinte al Comisiei Europene Jean-Claude Juncker efectueaza, astazi, o vizita la Bucuresti, context in care va fi primit de presedintele Klaus Iohannis si i se va acorda titlul Doctor Honoris Causa din partea Academiei de Studii Economice (ASE) .Ceremonia de acordare a titlului Doctor Honoris…

- Ligia Deca, Ministrul Educației, a declarat ca incidentul de astazi, in care o profesoara a fost injughiata cu un cuțit de catre un elev din București, reprezinta un mare semnal de alarma și ca trebuie acordata o importanța semnificativa! „Incidentul regretabil de astazi, in care o profesoara a fost…

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, l-a primit la Palatul Cotroceni pe cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, iar in declarația de presa susținuta in fața oaspetelui german a subliniat ca Romania este pregatita și trebuie sa fie primita in Spațiul Schengen in anul 2023. Președintele Romaniei, Klaus Iohannis,…

- Poliția Capitalei a deschis dosar penal de vatamare din culpa in cazul lui Dan Barna, fostul președinte al USR. Barna a fost lovit de un autoturism in timp ce se deplasa pe o trotinera electrica. Inițial, politicianul a spus ca nu are nicio problema medicala. Totuși, ulterior, Barna s-a deplasat la…

- Partea ucreaineana și-a dat acordul, in aceasta dimineața, ca Romania sa efectueze masuratori pe Bistroe, pentru a verifica daca a fost adancit canalul, au declarat, pentru “Romania libera”, surse din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii (MTI). Totuși, potrivit acelorași surse, autoritațile…

- Un incendiu se manifesta in Centrul Vechi din București, la un imobil de pe strada Covaci, intersecție cu strada Șepcari. Poliția a intervenit și a inchis strazile adiacente ce dau catre Piața Unirii pentru a facilita intervenția pompierilor in zona. Totodata, mai multe autospeciale au fost vazute acolo.…