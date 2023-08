Stiri pe aceeasi tema

- Perechea Monica Niculescu/Alexa Guarachi (Romania/Chile) s-a calificat, vineri, in finala probei de dublu din cadrul turneului de categorie WTA 500 de la Washington.Niculescu si colega sa au invins in semifinale echipa favorita 2, Shuko Aoyama/Gabriela Dabrowski (Japonia/Canada), scor 6-3, 6-1, intr-o…

- Perechea romano-chiliana Monica Niculescu/Alexa Guarachi s-a calificat in semifinalele probei de dublu din cadrul turneului WTA 500 de la Washington, dotat cu premii totale de 780.637 de dolari, joi, dupa retragerea adversarelor Hao-Ching Chan (Taiwan)/Giuliana Olmos (Mexic), favoritele numarul trei.…

- Simona Halep se antreneaza intens, in asteptarea verdictului in procesul de dopaj. Romanca a postat un videoclip in care este surprinsa in sala de forta. Postarea i-a facut imediat pe fani sa se intrebe daca „Simo” se pregateste de revenirea pe terenul de tenis. Simona Halep a fost audiata la sfarsitul…

- O romanca a caștigat titlul de Miss Adriatica: studenta Angelina Andreiana are origini romanești, dar locuiește de mult in Abruzzo. A caștigat calificarea pentru finala naționala.Tanara studenta cu pasiune pentru moda Angelina Andreiana, aleasa Miss Adriatico pe sugestiva promenada de est a Ortonei…

- Semifinale EURO U21 | Anglia – Spania este marea finala! Ultimul act va avea loc sambata seara, pe Adjarabet Arena din Batumi. Cele doua semifinale au fost castigate fara drept de apel de Anglia si Spania. In primul meci al zilei, englezii au castigat cu 3-0 confruntarea cu Israel, in timp ce Spania…

- Carlos Alcaraz s-a calificat in semifinale la Roland Garros. Spaniolul l-a invins fara drept de apel in sferturile turneului de Grand Slam pe grecul Stefanos Tsitsipas, scor 6-2, 6-1, 7-6. In semifinale, Carlos Alcaraz il va intalni pe fostul lider mondial, Novak Djokovic. Roland Garros 2023 | Carlos…

- In perioada 26 – 28 mai 2023, Inspectoratul Școlar Județean Brașov organizeaza etapa județeana a Olimpiadei Naționale de Argumentare, Dezbatere și Gandire Critica „Tinerii Dezbat”. Concursul național „Tinerii dezbat” a debutat in anul 2010, ca un parteneriat public-privat de succes in promovarea dezbaterilor…

- Sevilla – AS Roma este finala Europa League 2023. Jose Mourinho o va avea adversara chiar pe specialista competitiei in meciul care se va juca cu trofeul pe masa pe 31 mai, pe Puskas Arena din Budapesta. Jose Mourinho a ajuns intr-o noua finala, a sasea! Anul trecut, „The Special One” a devenit primul…