Perechea romano-rusa Monica Niculescu/Alexandra Panova a fost invinsa de cuplul japonez Eri Hozumi/Makoto Ninomiya, cu 6-7 (7), 6-3, 10-8, vineri, in finala probei de dublu la turneul de tenis WTA 250 de la Rabat (Maroc). Niculescu si Panova, favoritele numarul doi ale probei, au cedat dupa mai bine de doua ore de joc (2 h 04 min) in fata principalelor favorite. Niculescu si partenera sa au inceput bine super tiebreak-ul si au condus cu 2-0, dar apoi niponele au avut initiativa, castigand in cele din urma cu 10-8. Monica Niculescu Alexandra Panova s-au ales cu un cec de 6.700 de dolari si 180…