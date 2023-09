Stiri pe aceeasi tema

- Monica Macovei a fost trimisa in judecata in dosarul de vatamare corporala din culpa dupa ce a accidentat cu mașina un motociclist care a ajuns la spital in stare grava. ”La data de 27.09.2023, prin rechizitoriul nr. 953/P/2022 al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, s-a dispus trimiterea…

- Fostul ministru al Justiției, Monica Macovei, a fost trimisa in judecata, miercuri, de procurorii Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanța, dupa accidentul produs in Mangalia in octombrie 2022.

- Potrivit gandul.ro, parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanța a trimis-o in judecata pe Monica Macovei, in dosarul in care este acuzata de vatamare corporala din culpa, dupa accidentul rutier de anul trecut cand a lovit un motociclist. Barbatul accidentat solicita daune morale și prejudicii materiale,…

- Fostul ministru al Justitiei Monica Macovei a fost trimista in judecata pentru vatamare corporala din culpa, in urma accidentului de acum un an din Mangalia, cand a intrat pe contrasens si a lovit un motociclist.

- Procurorii din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Constanta au dispus trimiterea in judecata a Monicai Macovei, fostul ministru al Justitiei, potrivit unor surse apropiate anchetatorilor.Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala,…

- Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta a deschis un dosar penal in cazul navei care a explodat, miercuri dimineata, in zona Sulina. Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanta a deschis un dosar de urmarire penala in rem pentru distrugerea ori avarierea unei nave ori a incarcaturii acesteia,…

- Fostul Ministru al Justiției Monica Macovei a ajuns, vineri dimineața, la Parchetul de pe langa Curtea de Apel Constanța, unde procurorii o vor pune oficial sub acuzare, act premergator trimiterii in judecata, și ii vor aduce la cunoștința calitatea de inculpat.Potrivit unor surse, Monica Macovei este…

- Facem precizarea ca aceasta etapa a procesului penal reprezinta, conform Codului de procedura penala, finalizarea anchetei penale si trimiterea rechizitoriului la instanta spre judecare, situatie care nu poate sa infranga principiul prezumtiei de nevinovatie.Azi, 16 august 2023, la Curtea de Apel Constanta…