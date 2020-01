Stiri pe aceeasi tema

- Frigul extrem, numit ''dzud'' in Mongolia, a provocat decesul a peste 2.600 de animale domestice in luna ianuarie doar in provincia vestica Uvs, a anuntat miercuri Agentia Nationala pentru Situatii de Urgenta (NEMA), citata de Xinhua potrivit Agrepres. Sase dintre cele 21 de provincii sunt in prezent…

- Alerta la Vișeu de Sus in urma cu puțin timp. Incendiu pe strada 9 Mai . O casa a luat foc! Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Gheorghe Pop de Basesti” al judetului Maramures a anuntat ca la Vișeu de Sus, pe strada 9 Mai a izbucnit un incendiu. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo…

- Doua persoane si-au pierdut viata, iar alte 10 au fost ranite in urma unui accident in lant in care au fost implicate 25 de masini, produs vineri pe o autostrada in republica Adigheia din Caucazul de Nord, a anuntat intr-un comunicat Ministerul pentru Situatii de Urgenta din Rusia, citat de agentia…

- Un locatar al unui bloc de locuințe din Reșița a anunțat, joi, autoritațile deoarece a gasit o bomba la subsol.Imediat s-a deplasat la fața locului o echipa de pirotehnisti a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Caras-Severin pentru ridicarea si depozitarea in siguranta a bombei. Specialiștii…

- Un elicopter de tip Mi-8 cu 21 de pasageri la bord si trei membri ai echipajului a fost prins intr-o furtuna de zapada, dupa ce a decolat din satul Baikit, au anuntat reprezentanti ai Ministerului rus pentru Situatii de Urgenta.Elicopterul s-a rastunat la aterizare.Persoanele…

- Cel putin 15 persoane au fost ranite in urma unei aterizari dure, miercuri, a unui elicopter de transport de pasageri, in Siberia, au anuntat oficiali rusi, relateaza The Associated Press, potrivit news.ro.Un elicopter de tip Mi-8 cu 21 de pasageri la bord si trei membri ai echipajului a fost…

- Operațiunea de cautare-salvare a oilor de pe nava rasturnata in Portul Midia s-a incheiat vineri seara, fiind in total 254 de animale salvate, anunța Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Constanța."Operațiunea de cautare - salvare a oilor s-a terminat! Mulțumim voluntarilor ARCA…

- In ședința extraordinara a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența, desfașurata astazi, 28 octombrie a.c, la Palatul Administrativ s-a aprobat planul de masuri pentru sezonul rece și planul de activitați al CJSU pentru anul viitor. Planul de masuri pentru sezonul rece include: activitați…