Stiri pe aceeasi tema

- Deși instanța nu i-a mai acceptat cererea de prelungire a ordinului de protecție, ca urmare a faptului ca nu ar fi in pericol și nu ar fi fost lovita sau amenințata de catre Nikos Papadopoulos, Adriana Bahmuțeanu a avut o reacție la Antena Stars. Ce marturisește in continuare vedeta despre cantarețul…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Mona Dansatoarea a marturisit ca s-a desparțit de iubit. Din ce motiv i-a mai dat bruneta o șansa fostului partener, dupa ce ar fi fost batuta și sechestrata. Vedeta ar fi reușit sa scape cu greu prima oara, iar acum a dezvaluit de ce a decis sa mearga pe un drum…

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Ioana Chișiu s-a afișat pentru prima oara in mod public alaturi de noul iubit. Vloggerița a plecat in vacanța la mare alaturi de barbatul care a reușit sa-i cucereasca inima. Ce a marturisit.

- Cristina Vasiu a confirmat ca a inceput o noua relație in luna aprilie, iar acum a acordat deja primul interviu alaturi de barbatul care o face fericita. Artista și noul iubit au avut prima lor apariție publica impreuna și a vorbit despre relația lor pentru Antena Stars.

- Claudia Patrașcanu și Bianca Dragușanu sunt din nou in centrul atenției, marul discordiei fiind Gabi Badalau. Se fac iar acuzații destul de grave. Artista a lamurit postarile ciudate din mediul online, potrivit carora ar fi fost amenințata cu bataia. Bruneta s-a decis sa spuna lucrurilor pe nume și…

- Claudia Shik și Florin Rusu, fostul ei iubit, sunt intr-un nou conflict. Cei doi și-au pus punct relației de iubire care a fost intre ei, insa se pare ca barbatul nu ar fi acceptat aceasta decizie, astfel ca a trecut la amenințari și numeroase șantaje. Artista a scos imediat ordin de restricție impotriva…

- Elisabeta i-a fost soacra Iuliei și urma sa ii devina din nou, in condițiile in care tanara in varsta de 33 de ani avea sa se recasatoreasca cu tatal copiilor ei, Alexandru. Femeia a oferit primele și singurele declarații, in exclusivitate la Acces Direct. Iata ce spune despre relația Iuliei cu fostul…