- Un preot roman ortodox, Costel Popa, a cazut in mare, in momentul in care incerca sa arunce crucea in apa. Evenimentul nefericit s-a petrecut la Torvaianica, localitate din apropierea Romei, vineri, 6 decembrie, cu ocazia zilei de Boboteaza.

- De ce arunca preotul o cruce in rau sau in mare de Boboteaza. Ce spune tradiția. Boboteaza este sarbatorita anual, pe 6 ianuarie, cu o zi inainte de Sfantul Ioan Botezatorul. Printre alte tradiții de Boboteaza, una dintre cele mai cunoscute este cea legata de cruce. De ce arunca preotul o cruce in rau…

- In primele zile ale noului an și pana la Boboteaza, sarbatoare ce are loc pe 6 ianuarie, preoții sfințesc casele și gospodariile. Iata care este motivul pentru care se practica acest lucru

- Scandal cu tenta religioasa, la Ștefan Voda, dupa ce parohul bisericii din satul Volintiri, care ține de Mitropolia Moldovei, ar fi refuzat sa inmormanteze o femeie din localitate. Potrivit primarului din sat, preotul ar fi refuzat sa oficieze slujba de pomenire din motiv ca fiul defunctei ar sluji…