Stiri pe aceeasi tema

- Horoscopul zilei de sambata, 28 octombrie, ne anunta ca nativii trebuie sa-si mai asculte si corpul si sa e odihneasca. Inceputul de weekend ne face sa ne indreptam atenția spre lucrurile care conteaza cu adevarat pentru noi. Scorpionii au o dorința intensa de a descoperi adevaruri ascunse, iar Berbecii…

- Marian Huja, 24 de ani, a povestit ce sentimente a avut dupa golul ce-a marcat revenirea lui in Liga 1, primul meci de campionat din 2023, dupa o accidentare teribila Un banal meci de pregatire in Antalya, in luna ianuarie 2023, trebuia sa joace doar o repriza, dar a mai fost pastrat pe teren, iar inainte…

- Uneori este nevoie de mici acțiuni, realizate cu consecvența, ca sa pornim „bulgarele” schimbarii. Acesta este unul dintre mesajele pe care le transmite inițiativa „Lumea9 e in mainile noastre”

- Horoscop 23 octombrie 2023. Citește horoscopul de azi pentru zodia ta. Pe libertatea gasești Horoscop zilnic cu previziuni in dragoste, bani sau sanatate. Afla ce iți rezerva astrele pentru ziua de azi.Horoscop Berbec - 23 octombrie 2023:A venit momentul sa faci ordine in lista de dorințe, sa reașezi…

- Mijlocașul belgian Eden Hazard, 32 de ani, a pus punct carierei astazi, anunțand decizia luata intr-un mesaj postat pe social media. „Trebuie sa știm sa ne ascultam și sa spunem stop la momentul potrivit”, a scris el pe Instagram. O veste așteptata de cateva luni. Eden Hazard, poate cel mai talentat…

- Liderul AUR, George Simion, a fost suprins cand bruscheaza un tanar care il filma, la festivalul „Micul de Aur”. Barbatul i-a adresat insistent intrebari despre relația pe care o are cu Rusia. “Cum e sa țineți cu rușii, cum va simțiți? Sunteți live pe Facebook!’’ ‘’Bravo, foarte bine. A venit un prost…

- Bulgaria a inceput sa-si echipeze garda de coasta cu rachete, pentru ca "nimeni sa nu indrazneasca sa se apropie de orasele noastre de la Marea Neagra", a anuntat vineri premierul bulgar Nikolai Denkov, citat de agentia Novinite, (referindu-se la echiparea fortelor navale - n. red), afirmatie facuta…

- Ultimele trei zile ale celui mai dur test de fidelitate, Insula Iubirii, vin cu provocari la foc automat si expunere maxima la tentatie, cu emotii dezlantuite si decizii care pot rasturna totul intr-o clipa, iar asta o vor resimti din plin concurentii.