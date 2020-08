Stiri pe aceeasi tema

- Momentul in care un barbat din localitatea Murgeni, județul Vaslui, este lovit intr-o confruntare violenta dintre clanurile interlope din zona a fost surprins de camerele de supravegere. Imaginile au fost facute publice, vineri seara, de catre Sindicatul Europol. Joi seara a fost alerta in localitatea…

- Camerele de supraveghere dintr-un spital din Beirut au surprins momentul infricoșator al exploziei care a avut loc in portul capitalei libaneze in urma cu o saptamina. In imagini se poate vedea cum suflul exploziei pune pereți la pamint și distruge geamuri, in timp ce oamenii fug disperați din calea…

- Un incident rar s-a petrecut in cursul zilei de ieri, in Cioplani, județul Ilfov, acolo unde o șoferița, in varsta de 77 de ani, a intrat cu mașina, direct intr-un Mega-Image. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere și a devenit viral. Care este starea batranei Totul decurgea normal intr-unul…

- Un moment șocant a fost surprins de camerele de filmat din apropierea unor pubele de gunoi. Un tanar tata și-a dus pe brațe bebelușa abia nascuta, apoi a abandonat-o in primele ore ale dimineții.

- Accidentul provocat de un șofer beat, marți seara la Timișoara, a fost surprins de camerele de supraveghere montate in intersecție. Tanarul de 28 de ani circula cu viteza și nu a incetinit in momentul in care s-a apropiat de celelalte mașini care circulau regulamentar.