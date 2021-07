Momentul in care se produce deflagratia la Celco Constanta. Avem filmarea

Stiri pe aceeasi tema

- BUCUREȘTI, 3 iul – Sputnik. Din nou ISU Constanța este pus la grea incercare – un incendiu puternic a izbucnit dupa ce un șir de explozii s-au auzit la o fabrica. © Inquam Photos / Costin DincaRompetrol KMG International, declarație oficiala despre incendiul de la Petromidia”Incendiu violent…

- Momentul exploziei de la Petromidia a fost surprins de o persoana aflata pe malul Marii Negre, aceasta filmand chiar cand avea loc deflagrația care a ranit trei persoane și a dus la declararea planului roșu de intervenție. Sursa video Emil Muntean (Targu Mureș): In zona platformei Petromidia a avut…

- Momentul exploziei de la rafinaria Petromidia a fost surprins de o persoana aflata vineri pe malul Marii Negre. Pe filmarea realizata de un turist se poate auzi o bubuitura puternica, dupa care se pot observa flacarile și norul de fum negru dejagat imediat dupa deflagrație. Reamintim faptul ca planul…

- Solstițiul de vara are loc in Romania in data de 21 iunie 2021, la ora 06:32. Se considera ca 21 iunie este cea mai lunga zi din an. Acesta este momentul in care incepe vara astronomica. Google marcat momentul printr-un „doodle” interactiv dedicat acestei zile. Solstitiul reprezinta cele doua momente…

- CHIȘINAU, 16 apr – Sputnik. Astazi va fi ceva nai cald decat joi, dar vremea ramane in continuare ploioasa. Vineri, valorile termice maxime se vor incadra intre 10 și 12 grade pe teritoriul țarii. Minimele nocturne nu vor mai cobori sub zero grade și vor fi ajunge pana la 4..6 grade Celsius.…

- La Blaj, saptamana 12 – 18 aprilie, se anunța ca fiind una care arata ca primavara incepe sa iși faca prezența, astfel temperaturile pozitive sunt prezente in toate zilele saptamanii, insa fenomenele specifice primaverii sunt prezente și ele, astfel șansele de averse sunt valabile in zilele de joi și…

- Fostul mijlocaș al lui Dinamo, Giani Kirița, dublu campion al Romaniei și o data in Turcia, a fost invitatul emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”, din aceasta saptamana. Cunoscut ca unul dintre cei mai infocați susținatori ai lui Dinamo, Kirița a transmis un mesaj dur impotriva actualilor jucatori Vezi…

- Chiar la aceasta ora are loc o intalnire online a reprezentanților Prfecturii cu cei zona HoReCa.Zilele trecute, Alin Stoica a cerut o analiza de comportament dupa aplicarea masurii privind inchidera magazinelor la ora 18:00. Spunea atunci prefectul ca a primit mai multe plangeri ca urmare a intrarii…