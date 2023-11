Stiri pe aceeasi tema

- Romania a cucerit, pentru prima data in istoria sa, Campionatul Mondial de Minifotbal. Din lot au facut parte și doi bistrițeni, Vasile Pop și Bogdan Covaci, ambii legitimați la Sam Vig CCM Bistrița. „Romania a cucerit pentru prima data in istoria sa Campionatul Mondial de Minifotbal, dupa ce s-a impus…

- Echipa Romaniei va infrunta formatia Kazahstanului, sambata, de la ora 18:00, in direct la Digi Sport 2, in finala Cupei Mondiale de minifotbal din emiratul Ras Al Khaimah (Emiratele Arabe Unite). Romania s-a calificat in premiera in finala competitiei dupa ce a dispus, vineri, in semifinale, de Ungaria…