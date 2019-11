Stiri pe aceeasi tema

- Alex Velea și Mario Fresh formeaza una dintre cele 9 perechi care au ales sa traiasca experiența din Asia Express, cel mai dur reality show din Romania, difuzat de Antena 1 in primavara anului viitor. Inca de la inceputul cursei, cei doi marturisesc ca gandul de acasa nu se potrivește cu realitatea…

- Alina Ceușan și Carmen Grebenișan au lasat lumea digitala și au plecat in aventura vieții lor in cel de-al treilea sezon Asia Express , show ce va incepe la Antena 1 in primavara anului viitor. Deși știau cam ce avea sa le aștepte in aceasta cursa, cele doua blonde au ramas impresionate de desfașurarea…

- Filmarile pentru sezonul trei din Asia Express sunt in plina desfașurare, cu Gina Pistol și Oase in rolurile de prezentatori. Gina a avut parte de un moment incarcat de panica insa. Gina Pistol a fost urcata pe o balustrada și filmata cu o drona, doar ca atunci cand și-a dat seama ca picioarele ei se…

- "De cate ori plec de acasa in Asia Express am in minte un oarecare desfașurator al urmatoarelor doua luni. De fiecare data am surprize cand ajung acolo, iar anul asta nu a fost cu nimic mai prejos. Au trecut doar cateva zile de cand au inceput filmarile și am deja o lista. Cea mai tare experiența…

- Gina Pistol se afla in Filipine, acolo unde au inceput filmarile pentru noul sezon al emisiunii Asia Express, difuzat de postul de televiziune Antena 1. In mediul online, Gina Pistol s-a filmat și le-a aratat fanilor cum se prezinta dupa o saptamana de filmari la show-ul pe care il prezinta alaturi…

- Gina Pistol a transmis, pe Instagram, primul mesaj din Filipine, acolo unde se filmeaza prima etapa a emisiunii Asia Express. „Simpaticilor, au mai ramas 50 de zile”, spune Gina razand. Intrebata de reporter 50 de zile pana cand, Gina spune amuzata: „Pana cand o sa plecam acasa! Dar ramane secretul…

- Chef Sorin Bontea și Razvan Fodor, Speak și iubita lui, Ștefania, Nico și fiica ei, Alexandra, Adda și soțul ei, Catalin, Ristei și fratele lui, Dan, Maria Buza și Lia Bugnar, Alina Ceușan și Carmen Grebenișan, Alex Abagiu și prietenul lui cel mai bun, Radu, Alex Velea și Mario Fresh.