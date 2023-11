Stiri pe aceeasi tema

- Trei indivizi mascati cu cagule au intrat in casa omului de afaceri Adrian Kreiner, 50 de ani, l-au legat de maini si de picioare, l-au batut crunt și i-au furat ceasurile de valoare. Fiica lui, 23 de ani, a fost bruscata si amenintata cu pistolul pentru a le spune unde sunt banii, transmit agenția…

- Accidentat grav in ultimul meci jucat de Brazilia, Neymar are parte de un sprijin pe masura și dinspre propriul club, nu doar din partea compatrioților. Saudiții de la Al Hilal i-au dedicat brazilianului doua momente speciale in timpul meciului cu Al Khaleej de vineri (1-0). Pe teren și in tribune,…

- Neymar a iesit pe targa in lacrimi dupa ce s-a accidentat la genunchiul stang in infrangerea Braziliei, scor 2-0, in fata Uruguayului, marti, la Montevideo, intr-un meci din preliminariile Cupei Mondiale-2026, potrivit news.ro.La conferinta de presa de dupa meci, directorul de comunicare al Confederatiei…

- Egalul cu Venezuela, 1-1 acasa in campania pentru Mondialul din 2026, i-a intors pe brazilieni impotriva propriei naționale. Unii fani și jurnaliști au depașit limita criticilor, sfarșind in derapaje șocante. Un fost jucator, acum ziarist la o televiziune din Sao Paulo, i-a instigat pe suporteri „sa…

- Atacantul brazilian Neymar a anuntat, vineri, nasterea fetitei sale Mavie, in Brazilia, din uniunea sa cu modelul Bruna Biancardi,."Mavie a venit sa ne completeze vietile. Bine ai venit fiica mea! Te iubim deja foarte mult... iti multumim ca ne-ai ales pe noi". Vezi aceasta postare pe…

- Neymar (31 de ani) a obținut permisiunea de a lipsi la urmatorul meci al lui Al-Hilal, plecand joi in Brazilia pentru a fi langa logodnica sa, Bruna Biancardi, ce a nascut ieri dimineața prin cezariana. Atacantul brazilian mai are un baiat de 12 ani, Davi Lucca, facut cu Carolina Dantas. Neymar a lasat…

- “Romania condamna cu fermitate atacurile cu rachete din aceasta dimineața impotriva Israelului. Suntem in deplina solidaritate cu Israelul in aceste momente teribile. Gandurile noastre sunt la familiile victimelor și la cei care sunt sub atac”, a transmis președintele Klaus Iohannis intr-un mesaj…