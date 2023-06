Stiri pe aceeasi tema

- Jucatorii naționalei Spaniei au sarbatorit caștigarea Ligii Națiunilor in capitala țarii, in sala in care joaca baschet Real Madrid, Wizink Center. Spania a invins Croația, scor 5-4 la penalty-uri dupa 0-0 in 120 de minute in finala Ligii Națiunilor. Jucatorii iberici au luat pe rand cuvantul la sarbatoarea…

- Este weekend, iar bineințeles ca orice gospodina vrea sa iși surprinda familia cu tot ce e mai bun. Daca și tu vrei asta, ești in locul potrivit. Iți prezentam o rețeta simpla și rapida de tarta cu banane la tigaie. Un desert potrivit pentru momente speciale.

- Premierul Nicolae Ciuca urmeaza sa demisioneze, astazi, din funcția de prim-ministru. Cu ocazia ultimei ședințe de Guvern pe care a condus-o, Ciuca și-a luat la revedere de la toți cei prezenți.La final, Nicolae Ciuca a fost aplaudat la scena deschisa de catre toți cei prezenți in sala de ședințe…

- Jucatorii și staff-ul celor de la U-BT Cluj-Napoca au sarbatorit in mare stil cucerirea celui de-al treilea titlu consecutiv in campionatul național de baschet. Dupa 70-59 in meciul 6 al finalei cu CSM Oradea, U-BT a devenit pentru a șaptea oara in istorie campioana a Romaniei la baschet masculin. La…

- Desi vremea ne duce cu gindul la sarbatorile de Craciun si Anul Nou, calendarul ne spune ca ne aflam in plin post al Sfintelor Pasti ortodox. Urmeaza ultima saptamina din aceasta perioada de restrictii, binecunoscuta ca Saptamina Mare sau Saptamina Patimilor Mintuitorului. Tocmai de aceea am considerat…

- Horoscopul zilei de marți, 4 aprilie, aduce multe provocari pentru reprezentanții horoscopului european. In timp ce unii nativi iși fac planuri de vacanța, alții ar putea intampina probleme de natura financiara. Verifica in ce categorie te incadrezi, mai jos. Horoscop marți, 4 aprilie 2023 Berbec Vei…

- Andreea Balan a trait experiența vieții sale in America Express, unde și-a intrecut limitele și a facut echipa cu Andreea Antonescu. Vedeta a facut un gest special in amintirea competiției și a lansat o melodie, in care a scris tot ce a simțit de-a lungul lunilor in care a stat departe de casa.

- Astazi, Teatrul ,,George Ciprian” din Buzau implinește 28 de ani de la inființare. Instituția, finanțata de Consiliul Județean, și-a pus amprenta asupra vieții culturale din Buzau, ramanand singurul teatru de pe plan local. Istoric 28 ???????????????????????? 1995 – ???????????? ????̂????????????????????????̦????????…