Stiri pe aceeasi tema

- Intr-o atmosfera de sarbatoare, presarata cu momente solemne dar si momente pline de emotie, lacrimi si bucurie, comunitatea racareana impreuna cu invitati de seama, precum campionul mondial Ion Oncescu si multiplul campion al skandenbergului romanesc, Radu Valahu, l-au sarbatorit pe campionul Sergiu…

- Catalin Botezatu trece prin momente grele. A slabit mult, iar starea lui nu este una tocmai buna. Se simte obosit și inca mai are mult de luptat cu boala crunta care i-a zdruncinat toata viața. Designerul a marturisit, intr-o intervenție la Antena Stars, ca a suferit nu una, ci patru operații in…

- Momente emotionante pentru educatia constanteana Fosti elevi, cadre didactice si colaboratori s au intalnit in sala "Remus Opreanu" pentru a omagia activitatea doamnei prof. dr. Olga Dutu, un model pentru tanara generatie, care prin intreaga sa cariera a contribuit la bunastarea comunitatii. La eveniment…

- „Incep prin a-i felicita pe baieți, pentru ca – zic eu – am facut un joc bun, ne-am ridicat in multe momente la nivelul unui adversar cu calitate certa pentru nivelul primei divizii. Și din punct de vedere tactic am facut un joc bun, spre foarte bun, pe ambele momente ale jocului. Am avut, insa,…

- In urma cu cateva momente, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea din judetul Constanta a fost solicitat sa intervina in localitatea Lumina, pe strada principala, acolo unde a avut loc un eveniment rutier.Din primele informatii, se pare ca doua autoturisme au fost implicate intr un accident…

- Un autoturism VW in care se aflau cinci oameni a ramas fara o roata, in mers, pe DN 17, la ieșirea din Suceava spre Gura Humorului, la aproximativ un kilometru dupa pilonul „Zidul Morții". Roata din stanga-fața a mașinii a sarit in mers, a traversat drumul, pe sens opus, și s-a ...

- Dacian Nastai, antrenorul secund al FCSB-ului, a refacut tactica la pauza meciului retur cu Guimaras. Vezi AICI Guimaraes-FCSB Staff-ul roș-albaștrilor l-au introdus pe teren pe Harlem Gnohere, in locul lui Mihai Pintilii, iar secundul lui Bogdan Vintila le-a explicat jucatorilor la pauza unde sa se…

- A fost seara tensiunilor și a rasturnarilor de situație la ”Insula Iubirii”, intrucat in episodul 18, sezonul 15, Diana, concurenta in cadrul show-ului și Maria și Ionuț, care au fost ispite, au decis sa paraseasca competiția.