- VEȘTI… Sorana și Ionuț Rotundu, romanii arestați, la inceputul acestuia an, pentru ca și-ar fi maltrat bebelușul in Danemarca, rasufla ușurați. Micuțul a fost repatriat miercuri seara. Acesta a fost incredințat bunicilor materni din Negrești, urmand sa fie supravegheat in perioada urmatoare de Direcția…

- Politia de Frontiera a anunțat, duminica, intr-un comunicat, ca 9.569 de cetateni ucraineni, in crestere cu 8,4% fata de ziua precedenta, au intrat in Romania in ultimele 24 de ore. „In data de 21.05.2022, in interval de 24 de ore, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 95.276 de…

- Conform datelor de trafic furnizate de Asociația Aeroporturilor din Romania (AAR), Aeroportul Internațional Iași iși consolideaza poziția a doua in topul aeroporturilor regionale, incheind luna aprilie cu un numar total de 139,187 de pasageri imbarcați și debarcați. Avansul este de 480% fața de aceeași…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera a informat ca pana marți, 10 mai, aproximativ 900.000 de cetațeni ucraineni au intrat in Romania de la declansarea crizei din tara vecina, informeaza Agerpres . La nivel national, in ultimele 24 de ore, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 70.165…

- Inspectoratul General al Politiei de Frontiera (IGPF) informeaza ca, joi, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 84.341 de persoane, dintre care 7.608 cetateni ucraineni (in scadere cu 1,2% fata de ziua precedenta). Pe la frontiera cu Ucraina au intrat in Romania 3.845 de…

- Peste 6.600 de refugiati din Ucraina au intrat luni in Romania, in scadere cu 2,1% fata de ziua precedenta. Potrivit Politiei de frontiera, luni, la nivel national, prin punctele de frontiera au intrat in Romania 76.939 de persoane, dintre care 6.602 cetateni ucraineni, in scadere cu 2,1% fata de ziua…

- Timp de 11 ani a cantat pe scena Operei Naționale din Kiev. Acum, soprana va susține spectacole pe scenele a doua instituții de cultura din Iași. Este printre artiștii norocoși din țara vecina. In Kiev, mai mulți colegi de-ai sai au fost uciși in timpul bombardamentelor. Ajunsa in Romania in urma cu…