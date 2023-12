Roata panoramica amplasata in targul de Craciun din Constanța s-a blocat vineri seara. Oamenii care se aflau in ea au inceput sa țipe și au sunat speriați la 112. In ea se aflau 16 adulți și 29 de copii. „In aceasta seara, prin apel unic la 112, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al judetului Constanta a fost solicitat sa intervina la Targul de Craciun, acolo unde roata panoramica a ramas blocata cu persoane in ea. La fata locului au fost alocate mai multe resurse, trei echipaje de prim ajutor, o autoscara, o autoplatforma si o autospeciala de stingere. Incet, incet roata a fost…