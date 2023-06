Moment istoric la Brașov: a aterizat primul avion In urma cu doar cateva minute, prima aeronava a aterizat pe Aeroportul Internațional Brasov Ghimbav. Avionul a fost pilotat de fiul cosmonautului Dumitru Prunariu. A avut la bord 100 de persoane, presa, oficialitați si politicieni. Aeronava se va intoarce in jurul orei 10.30 la Bucuresti. La Ghimbav au venit, printre alții, ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, dar si presedintele Senatului, Nicolae Ciuca. Aeroportul Brașov este primul construit in Romania in ultimii 50 de ani si primul din Europa de Est pe care traficul aerian este dirijat de la distanta, prin sistemul Remote Tower. Aeroportul… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

