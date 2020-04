Stiri pe aceeasi tema

- „Izolare! Credinta! Speranta! Curaj si Rabdare! De toate avem nevoie ca sa invingem”, spune medicul Alina Popa, oncolog la Spitalul Judetean de Urgenta din Deva, la doua saptamani de la diagnosticul terifiant: infecție cu coronavirus!

- Cunoscutul DJ Silviu Andrei, fost colaborator al Radio ZU a postat pe Facebook un mesaj emoționant primit de la o ruda, medic in Italia, Carmen. "Sunt eu Silviule, acestea sunt fotografii de pe un camp de lupta. Combat in fiecare zi, pentru cel puțin 12 ore cu un dușman necunoscut. Suntem in razboi...…

- Este de necrezut ce a reușit sa faca noul coronavirus la nivel mondial! Veștile proaste continua sa apara și in lumea mondena. Cunoscutul actor Idris Elba a fost testat pozitiv pentru COVID-19!

- Pana in acest moment nu exista nici un cetatean roman pentru care sa fi fost confirmata infectarea cu virusul COVID ndash; 19.In contextul aplicarii masurilor necesare pentru prevenirea si combaterea infectiilor cu noul Coronavirus, autoritatile nationale cu responsabilitati in gestionarea acestui tip…

- Un tanar a murit in Mercedesul intrat in camionul unui roman. Soferul de TIR a fost gasit intr-o parcare, in Germania, inspaimantat. A plecat de la locul impactului, dar a anuntat accidentul la numarul de urgenta. Un accident cumplit a avut loc luni dupa-amiaza pe autostrada germana A9, in apropiere…

- Cunoscutul producator & artist roman, Sickotoy (Alex Cotoi), și talentatul producator din Turcia, Ilkay Sencan, au lansat piesa „Dum Dum” cu un sound unic și un videoclip cu elemente cyber-punk. La doar 3 zile dupa lansare, piesa a fost preluata de posturile de radio și de platformele muzicale din strainatate.…

- Ionuț Radu a fost prezentat oficial la noua sa echipa, Parma. Portarul roman va continua sa joace in Serie A, dupa ce a plecat, sub forma de imprumut, de la Genoa. Goalkeeper-ul de 22 de ani a postat un mesaj de desparțire pentru foștii sai colegi și suporteri, anunța MEDIAFAX."Ma gandesc…