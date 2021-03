Stiri pe aceeasi tema

- "Game of Thrones", opera lui George R.R. Martin, va fi produsa pentru Broadway. Scriitorul a ales sa puna in scena "un moment esential" al tramei din lumea "GOT": marele turnir de la Harrenhal, scrie Le Figaro. La doi ani de la finalul serialului inceput in 2010 si in momentul in care postul…

- Pentru anul 2023 se pregateste o piesa de teatru bazata pe universul „Game of Thrones”, la care colaboreaza si autorul celebrei saga literare, George R. R. Martin. Anuntul a fost facut marti de producatorii acesteia.

- O piesa de teatru bazata pe universul ''Game of Thrones", la care colaboreaza parintele celebrei saga literare, George R. R. Martin, este in pregatire pentru 2023, au anuntat marti producatorii acesteia, potrivit AFP. Actiunea piesei se va derula "intr-un moment esential''…

- Scriitorul american George R. R. Martin, autorul romanelor pe baza carora a fost realizat serialul "Game of Thrones", a semnat un contract impresionant cu postul HBO pentru o perioada de cinci ani, a anuntat vineri site-ul revistei Variety. In virtutea acestui contract, celebrul romancier american va…

- „Game of Thrones” ar putea fi extinsa la animatie intr-o noua serie pentru serviciul de streaming HBO Max, relateaza joi Reuters. Acesta citeaza o informatie publicata miercuri de The Hollywood Reporter. Directori din cadrul HBO Max al WarnerMedia, companie detinuta de AT&T Inc., au inceput sa organizeze…

- Un serial care va adapta pentru micile ecrane seria de nuvele "Tales of Dunk and Egg", ce descriu evenimente care se desfasoara inaintea aventurilor relatate in serialul "Game of Thrones", se afla in primele etape de productie la postul HBO, informeaza site-ul revistei Variety, potrivit AGERPRES.…

- O adaptare „Tales of Dunk and Egg”, bazata pe o serie de romane scrise de George R. R. Martin, a carei actiune are loc inainte de evenimentele din „Game of Thrones”, este pregatita de HBO, informeaza Variety, potrivit news.ro. Proiectul se afla in faza de dezvoltare. Actiunea este plasata…