Moment emoționant la Chișinău, de Ziua Limbii Române. Sute de basarabeni au luat parte la Marea Dictare Națională Azi, 31 august 2023, dupa 34 de ani de cand sute de mii de oameni au cerut in Piața Marii Adunari Naționale declararea limbii romane drept limba de stat, precum și trecerea la grafia latina, avem bucuria de a ne sarbatori limba in cel mai frumos mod. 445 de oameni au scris azi in limba romana in mod liber, cu respect fața de scrierea corecta și cu dragoste fața de limba neamului nostru, in cadrul evenimentului Marea Dictare Naționala. Insa nu a fost mereu așa. In perioada sovietica, poporul nostru a fost privat de dreptul la auto-determinare, dar și de dreptul la limba romana, cu scopul de a ne… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

