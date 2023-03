Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep are grija sa se rasfețe, iar tenismena nu este deloc pretențioasa atunci cand merge la cumparaturi. Paparazzii SpyNews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe urmele sportivei și au surprins-o intr-un mall din Capitala, insa nu singura.

- Un cetațean danez care in urma cu doua zile a intrat in Romania pe la Portile de Fier II, in judetul Mehedinti, fara sa opreasca la controlul de frontiera, consumase cocaina si avea in masina mai multe feluri de droguri de risc si mare risc. El a fost arestat preventiv pentru 30 de zile. Procurorii…

- Preturile carburantilor au explodat in Ungaria, dupa ce guvernul de la Budapesta a eliminat plafonul in luna decembrie si a majorat accizele la combustibili, astfel ca multi soferi maghiari au inceput sa treaca granita in Slovacia sau Romania pentru a face plinul la preturi mai mici. Anul trecut, cand…

- Persoanele care vor sa treaca din Romania in Ungaria cu autoturismul au de asteptat, sambata la pranz, zeci de minute sau chiar ore. Cel mai ridicat timp de asteptare se inregistreaza in punctul de trecere a frontierei de la Nadlac – 130 de minute, insa si in alte puncte de frontiera se asteapta mult.…

- „Nu putem avea viitor fara a respecta trecutul nostru. Drumul nostru catre Uniunea Europeana și NATO nu ar fi fost posibil fara actiunea intru libertate și democrație a Legislativului romanesc de dupa anul 1989.Sunt mahnit ca dupa doua decenii de revenire la democrație, oamenii batrani și cei bolnavi…

- In urma cu cațiva ani romanii de la frontiera cu Ungaria treceau granita la vecini pentru cumparaturi, in ultimele luni insa, situația s-a schimbat. Vin ungurii in supermarketurile din Oradea pentru provizii. Chiar daca strabat zeci sau sute de kilometri, coșul de cumparaturi tot este mai rentabil in…

- Un scenariu sumbru este anuntat pentru inceputul anului 2023: Rusia ar putea invada Republica Moldova. Varianta ar depinde de evolutiile razboiului din Ucraina, spune directorul Serviciului de Informatii si Securitate din Republica Moldova, Alexandru Musteața. Sunt analizate mai multe scenarii prin…

- Drumul spre inima turistilor trece evident si prin stomacul acestora, iar deliciile culinare deosebite ale unei destinații turistice sunt unul dintre factorii care ii atrag sau nu pe vizitatori.