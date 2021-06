Stiri pe aceeasi tema

- Cetațenii se pot vaccina și astazi in cadrul Maratonului de imunizare „De la student la student”, organizat de Universitatea de Stat de Medicina si Farmacie „Nicolae Testemitanu" și ASRM - Asociatia Studentilor si Rezidentilor in Medicina din Moldova USMF, cu

- Bloggerul moldovean Vova Karmanov a relatat in cadrul noului proiect video „Взял и Поехал” despre vacanța sa in Egipt, pe coasta Marii Roșii, in noua stațiune Marsa Alam de care se dezvolta rapid. In filmuleț el a prezentat principalele diferențe dintre Marsa și alte stațiuni egiptene, a vorbit despre…

- Ministerul Sanatații a anunțat astazi despre lansarea Platformei pentru programarea online la vaccinare, noteaza Noi.md. Platforma este funcționala incepind de astazi, iar pentru programare, utilizatori urmeaza sa completeze un formular in care sa includa datele persoanale, pe pagina programare-vaccinare.gov.md.…

- DSP Timiș a inceput, marți, sa distribuie dozele de vaccin de la Johnson & Johnson catre cabinetele medicilor de familie. Peste 3.000 de cabinete din toata țara, inclusiv din mediul rural, participa la campania de imunizare și vor administra serul produs de Johnson & Johnson, a anunțat Andrei Baciu,…

- De astazi, moldovenii se pot vaccina impotriva coronavirusului si cu serul rusesc Sputnik V. Tara noastra dispune de 142 de mii de doze pentru doua etape de imunizare pe care le-a primit sub forma de ajutor umanitar din Federatia Rusa din cele 180 de mii promise.

- Situatia pandemica a determinat romanii sa-si petreaca sarbatorile de Pasti si 1 Mai in tara, unde numarul turistilor asteptati in hoteluri si pensiuni va fi de circa 300.000, dublu fata de un an normal, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Traian Badulescu, specialist comunicare in cadrul Asociatiei…

- Situatia pandemica a determinat romanii sa-si petreaca sarbatorile de Pasti si 1 Mai in tara, unde numarul turistilor asteptati in hoteluri si pensiuni va fi de circa 300.000, dublu fata de un an normal, a declarat, joi, pentru AGERPRES, Traian Badulescu, specialist comunicare in cadrul Asociatiei…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei cu alte 30 de zile, incepand cu data de 13 aprilie. Se vor mentine actualele restrictii, insa va fi liber la circulat in noaptea Pastelui ortodox si a Ramazanului. De asemenea, pensiunile și hotelurile de pe litoral…