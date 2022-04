Moldovenii nu sunt neutri, sunt pur și simplu idioți Majoritatea dintre cei care comenteaza și discuta despre neutralitate, habar n-au ce inseamna asta, cat costa sa fie neutru și ce riști. Un stat neutru trebuie sa fie gata sa cheltuie pentru aparare de vreo 5 ori mai mult decat o țara care are aliați, precum NATO, care au armate foarte bine dotate și profesioniste, capabili sa faca fața unui potențial atac. Elveția este unul dintre statele la care fanii neutralitații fac referire cu orice ocazie, ei uita un „mic detaliu” – neutralitatea Elveției este recunoscuta internațional. Neutralitatea ei dateaza de prin 1516, anul exact e subiect de disputa… Citeste articolul mai departe pe timpul.md…

