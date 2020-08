Stiri pe aceeasi tema

- Cetatenii moldoveni, care vor prezenta rezultatul negativ al testarii COVID-19 (prin metoda PCR), dupa traversarea frontierei de stat a Ucrainei nu vor mai fi obligati sa stea 14 zile in carantina. Conditiile de calatorie in Ucraina au fost actualizate dupa ce autoritatile ucrainene au extins perioada…

- In contextul pandemiei de COVID-19, scrutinul prezidențial din 1 noiembrie va fi dificil de organizat in afara țarii. Declarația a fost facuta de catre Igor Dodon in cadrul platfomei online „Președintele Raspunde” din 10 iulie. Șeful statului a sugerat ca moldovenii aflați peste hotare nu vor putea…

- Mai mult de 54 % dintre cetațeni apreciaza pozitiv participarea celor 75 de militari moldoveni din Garda de Onoare a Armatei Naționale la Parada Victoriei, din 24 iunie, de la Moscova. Aceste date se conțin in sondajul de opinie prezentat, astazi, de Asociația Sociologilor și Demografilor. Potrivit…

- „U“ Craiova a reușit sa-și treaca in cont alte 3 puncte extrem de importante in tentativa sa de a cucerit titlul cu numarul 5. Gruparea din Banie s-a impus greu, dar meritat, cu 2-1, marți seara, pe stadionul „Ion Oblemenco“ in fața formației FC Botoșani. Partida a fost restanta din etapa 3 a play-off-ului…

- PodcasturiDestinații turistice din Moldova pe care le puteți vizita vara aceasta De obicei, moldovenii obișnuiau sa-și petreaca vacanța de vara peste hotarele țarii. In acest an insa, din cauza pandemiei, mulți dintre ei și-au anulat deja vacanțele programate din timp, optand sa descopere locurile…

- Ziarul Unirea 29 mai: Creștinii o cinstesc pe Sfanta Cuvioasa Mucenita Teodosia din Constantinopol, care a primit corona muceniciei la doar 18 ani La data de 29 mai, credincioșii creștin-ortodocși o cinstesc pe Sfanta Cuvioasa Mucenita Teodosia din Constantinopol, care și-a dat viața pentru credința…

- CHIȘINAU, 20 mai – Sputnik. Cu prilejul Zilei Mondiale a Metrologiei, ministrul Economiei și Infrastructurii, Sergiu Railean, a intreprins o vizita de lucru la Institutul Național de Metrologie (INM). © Sputnik / Miroslav Rotari Moldovenii, inșelați in piețe și la stațiile de alimentare cu combustibil…